“Mancanza di sesso”, l’accusa è di istigazione al suicidio| Nuora in manette

Il figlio di suicida a 32 anni e la mamma denuncia la nuora per l’omicidio a casa della “mancanza di sesso”. Ora indaga la polizia

“Mancanza di sesso” e un’accusa per istigazione al suicidio. È quello che è successo in India, ad Ahmedabad, nello Stato del Gujarat. A raccontare la storia è il Times of India ed i protagonisti sono una giovane coppia e la mamma di lui che in tutti i modi ha cercato di fare giustizia sulla morte del figlio.

Muli Parmar, mamma di Surendrasinh Parmar, è corsa dalla polizia dopo aver trovato suo figlio 32enne morto. Un suicidio quello del giovane che ha scelto di impiccarsi lo scorso 27 luglio ad un ventilatore da soffitto. Ecco che così ha denunciato la vedova, sua nuora Geeta Parmar e il motivo secondo la donna è molto molto grave, oltre che particolare.

“Una volta sono andata nella stanza di mio figlio e ho scoperto che lui e sua moglie dormivano in letti separati” ha raccontato la donna alla polizia. Così, continuando nel suo racconto ha spiegato di aver chiesto al figlio le ragioni di quella scelta. La risposta è prontamente arrivata: lui e sua moglie “non avevano una relazione fisica in quanto la moglie aveva pronunciato un giuramento“.

“Mancanza di sesso”, una storia vera ma strana

La donna affranta dal dolore per la perdita di suo figlio, trovato suicida in quel macabro modo ha spiegato che il figlio le aveva rivelato che sua moglie si rifiutava di dormire con lui per via di un particolare giuramento. In base a questo la donna aveva promesso a sé stessa che “non sarebbe andata a letto con suo marito”. Il motivo di tutto questo però non è stato mai rivelato.

Una situazione questa che esasperava molto il giovane 32enne provocandogli uno “stress mentale” non indifferente. Un sintomo così forte che lo avrebbe indotto al suicidio. L’assenza di rapporti sessuali nella coppia, ha raccontato la donna, non ha fatto altro che acuire le tensioni tra marito e moglie che litigavano continuamente.

Così Geeta era tornata a vivere dai suoi, Surendrasinh le avrebbe bloccato il cellulare ma nonostante questo la depressione lo avrebbe divorato da dentro fino a spingerlo a togliersi la vita.

Un matrimonio breve e tormentato durato solo 22 mesi e su questo strano rapporto indaga la polizia mentre la vedova è stata arrestata.

