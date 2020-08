Martina Stella disinibita in spiaggia mostra lato b e gambe pazzesche – FOTO

Martina Stella da Forte dei Marmi sfoggia tutta la sua bellezza in riva mare. Shorts inquinali e passo da pantera, uno schianto

Fantastica e meravigliosa sono gli aggettivi che più spesso i suoi fan usano per descriverla, soprattutto in questa estate fatta di bikini speciali. Lei è Martina Stella che è tornata su Instagram più raggiante e sensuale che mai. Con la sua bellezza incanta il web ed i like sono assicurati.

Tutti diversi i costumi scelti per l’estate 2020 che ne fanno una pin-up suadente che stuzzica l’eros e fa salire la temperatura. Gli anni passano anche per Martina che si è fatta conoscere al suo esordio al cinema con “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Da allora strada tutta in discesa per lei che ha mostrato il suo talento tra piccolo e grande schermo oltre che in teatro. Non solo recitazione nella sua carriera ma anche il ballo, partecipando nel 2017 al talent di Rai 1 Ballando con le Stelle.

Diverse le frequentazioni nel mondo dello spettacolo di un certo calibro che ha avuto come Valentino Rossi e Lapo Elkann. Ma dal 2016 è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. La bella attrice toscana si distingue sempre, anche al mare, perché stile e glamour non li abbandona mai. Ed è così anche per l’ultima foto pubblicata.

Martina Stella costume e shorts: “Godete delle piccole gioie”