Matilde Brandi microbikini nero da urlo, una vera apparizione – FOTO

Matilde Brandi in bikini incanta Instagram. Occhiale scuro, caschetto super biondo e un fisico da far invidia alle ragazze di ogni età

Visualizza questo post su Instagram Festival di Sabaudia @ottavinaottaviani ❤️❤️❤️ Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 9 Ago 2020 alle ore 5:46 PDT

Un fisico come quello di una ragazzina da far morire di invidia le donne di ogni età. Matilde Brandi, showgirl e conduttrice italiana con moltissimi anni di esperienza televisiva e teatrale alle spalle si sta godendo le vacanze come moltissimi italiani e condivide le sue foto sui social.

Matilde Brandi continua ad avere un fisico invidiabile nonostante abbia da poco superato i cinquanta e lo possiamo ben vedere dalle foto postate in queste settimane estive tra Ponza, il Circeo e Sabaudia, dove ha sfoggiato costumi e bikini molto colorati e allegri.

LEGGI ANCHE —> Laetitia Casta, prendere il sole è l’apoteosi di sensualità – FOTO

Matilde è stata anche madrina, insieme a Max Nardari, del recente Festival del Cinema di Sabaudia, uno dei festival del cinema più importanti, ed in particolare sulla commedia italiana, in cui ha dato sfogo alla sua classe ed eleganza con abiti ricercati della collezione Ottavia Ottaviani.

Ora dopo la settimana intensa a Sabaudia però la showgirl è partita per le Isole Lipari da dove ha postato uno scatto da togliere il fiato.

Le Lipari sono una meraviglia, ma Matilde Brandi incanta tutti