Mulan: la Disney diffonde il nuovo trailer del live action

L’attesissimo, e sudatissimo, live action di Mulan sta arrivando: dopo numerosi rimandi la data di uscita è stata confermata, seppur con qualche modifica. La Disney diffonde il nuovo trailer con scene inedite

L’uscita del remake in live action del film Disney “Mulan” è stata fissata, si spera questa volta in modo definitivo, per il 4 Settembre. A una notizia positiva ne è seguita un’altra che il pubblico e soprattutto i responsabili dei cinema hanno apprezzato meno. Non uscirà infatti immediatamente nelle sale cinematografiche ma, per il momento, solo sulla piattaforma streaming di Disney+. La decisione è stata presa anche per favorire ulteriormente l’iscrizione, per cercare di stare al passo dei concorrenti Netflix e Amazon Prime Video. L’uscita dell’attesissimo film sembrava potesse rappresentare pero’ un’ottima occasione per alcune catene di cinema per ripartire, specie in un periodo come questo. È diventato virale il video del signor Gerald Lemoine, esercente di un cinema francese, che distrugge con una mazza il cartonato di Mulan esposto, denotando una certa frustrazione nei riguardi della Disney.

Il nuovo trailer di Mulan

La Disney ha voluto rilasciare un nuovo trailer, per incuriosire maggiormente il pubblico che attende da anni questo live action. Liu Yifei, che interpreta Mulan, è la protagonista di nuove scene inedite di combattimento che terranno lo spettatore incollato allo schermo. Una delle eroine più amate da grandi e piccini mostrerà tutta la sua forza e il suo coraggio in battaglia, dopo essersi arruolata al posto del padre malato per l’imminente guerra.

