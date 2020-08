Naike Rivelli, yoga in Aspromonte, leggings da infarto, che lato B – VIDEO

View this post on Instagram

Dear Instagram @instagram #instagram I need to understand why your Community Rules apply only to individuals who have under one million (1MK) Followers. The same rules should apply to all. Is Instagram biased? How come you cancel a #repost of #nudeyogagirl @nude_yogagirl from my feed ? More than One million Followers Follow and admire her incredible art. You cancelled it from my feed for nudity.?!?!?!? I would like a serious explanation please. The same rules should apply to all individuals in the Instagram community, regarding the number of followers. I want my repost to reappear on my @instagram immediately and I would like official apologies for this terrible error . #naikerivelli @naikerivelli @creators ‼️🚳‼️❗️‼️❗️‼️❗️‼️❗️‼️. Cari fantasmi di Instagram #intsagram @insta_italia_ Mi avete tolto un post dal mio feed. Era un Repost di @nude_yogagirl un artista famosissima e seguitissima in tutto il mondo per le sue artistiche foto di Yoga Nuda. Avete CANCELLATO IL REPOST SCRIVENDO CHE IL POST NON SEGUE LE VOSTRE LINEE DELLA INSTAGRAM COMMUNITY . Mi sembra strano visto che #nudeyogagirl ha più di un milione di Followers e ha il pallino blu 🔵 ufficiale di Instagram CHE AUTENTIFICA CON TANTO DI COPYRIGHT LE SUE FOTO . Foto che sono IN VENDITA SU INSTAGRAM STESSO! Devo pensare che in Italia Instagram è controllato da qualcuno..? Come è possibile che mi hanno levato un post che è presente in tutto Instagram ufficialmente? Una foto che appena ho RePostato l’artista in persona mi ha ringraziato pubblicamente sotto il post 🙈🤦🏻‍♀️✊🏼✊🏼🙀🙀🙀🙀🙀🙀 Roba da matti!!!! 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Pretendo delle scuse e la ricomparsa della foto sul mio feed immediatamente grazie #naikerivelli @ornellamuti @insta_italia_reclami @i_s_t_g_r_a_m_italia @ilgiornale.it @ilcorrierenews @ilmessaggero.it @ilfattoquotidianoit @dagocafonal @dago.spia