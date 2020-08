Napoli, una cessione a sorpresa per mister Gattuso

Si aggiunge un altro nome alla lunga lista di partenze in casa Napoli. Una vera rivoluzione che potrebbe riguardare anche Maksimovic

Il Napoli sta mettendo in campo una vera rivoluzione. Nel giro di un mese in tanti non saranno più i maglia azzurra. Dopo il saluto già arrivato da parte di Callejon, partiranno con certezza Allan, Milik, Llorente, Younes e Ghoulam. Verso l’addio anche se non è chiaro con quale formula anche il messicano Lozano. L’attaccante voluto da Carlo Ancelotti e che ha deluso le aspettative anche se ha avuto poco spazio. U prezzo troppo alto pagato per un calciatore che non è pronto per il calcio italiano ma ha delle ottime potenzialità su cui lavorare. Per questo motivo non si esclude anche il prestito per evitare un nuovo caso Zapata. Su tutti il nome in bilico e che preme di più è quello di Koulibaly.

Leggi anche > Napoli, Gattuso resta ma senza rinnovo

Napoli, Maksimovic per fare spazio a Gabriel

Il Napoli lo ha messo sul mercato ma vuole 90 milioni. Ad oggi il City è l’unica ad aver fatto una proposta che De Laurentiis non prende in considerazione: 63 milioni per il senegalese sono pochi secondo il produttore. L’dea è che bisognerà attendere l’esito del percorso i Champions degli inglesi. Un arrivo fino in fondo e magari una vittoria finale potrebbe permettere agli inglesi di rilanciare avvicinandosi ai 90 richiesti. Va detto che il Napoli ha già bloccato il sostituto, Gabriel del Lille ma non può far passare troppo tempo.

Leggi anche > Il Real vuole Dybala

Ecco che sul mercato, per fare spazio intanto a Gabriel potrebbe finire a sorpresa Maksimovic. Il difensore piace a Roma, Milan, Fiorentina e soprattutto all’Everton. Il Napoli chiede 15 milioni, cifra alla portata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter