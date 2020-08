Nonno spara al nipote di 7 anni ed è in gravi condizioni. Il fatto sarebbe accaduto oggi nella prima mattinata presso l’abitazione dell’anziano signore.

E’ in gravi condizioni il bambino di 7 anni – non ancora compiuti – che oggi a Roma, in via Sillaro, nella zona Conca d’Oro, ha ricevuto un colpo di pistola da parte del nonno, 76 anni. Secondo le indagini portate avanti dalle Forze dell’Ordine chiamate ad intervenire sul posto, il nonno spara al nipote quando stava riponendo la pistola, regolarmente detenuta. In quel momento sarebbe partito un colpo, giunto in testa al minore. Il nonno avrebbe dichiarato subito dopo che il colpo è partito per sbaglio.

Sul luogo della tragedia, presente anche il padre del minore

Presso l’abitazione dove si è consumata la tragedia, era presente anche il padre del bambino. L’uomo trovandosi in un’altra stanza dell’abitazione, si è precipitato sul luogo del fatto dopo aver sentito il colpo. Intervenuto sul posto, il bambino era a terra ed in gravi condizioni. Immediato l’intervento dell’ambulanza che ha condotto il minore presso l’Ospedale Policlinico Umberto I nella capitale, dove è stato prontamente ricoverato per procedere a tutti gli accertamenti del caso.

La Polizia unitamente alla Polizia Scientifica continua ad indagare su quanto accaduto, numerosi i rilievi presso l’abitazione dove sarebbe avvenuta la tragedia. Il bambino è ricoverato e non si conosco bene le sue condizioni.

