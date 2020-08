Oriana Sabatini una doccia diventa uno spettacolo bollente – FOTO

Oriana Sabatini si mostra ancora senza filtri sui social, sfoggia le proprie curve e ribadisce un importante messaggio alle donne: accettatevi

Oriana Sabatini, modella argentina di 24 anni conosciuta in Italia soprattutto per essere la fidanzata dell’attaccante della Juve Paulo Dybala, si mostra da tempo sui social senza filtri con il proprio corpo al naturale per esortare le ragazze ad accertarsi senza inseguire modelli di bellezza sbagliati.

Lei che per molti anni ha sofferto per problemi legati al suo fisico, ora vuole trasmettere un messaggio di positività legato all’accettarsi incondizionatamente per come si è, migliorandosi certo, ma senza una ricerca spasmodica verso una perfezione che non esiste.

Figlia dell’imprenditore argentino Osvaldo Sabatini e dell’attrice venezuelana Catherine Fulop, ad aprile 2017 ha iniziato la carriera come cantante pubblicando il suo primo singolo, “Love Me Down Easy”, diventato una vera hit in particolare nel suo Paese d’origine. Ha anche aperto il concerto di Ariana Grande e quello dei Coldplay. Dal 2018 è al fianco di Paulo Dybala.