Raffaella Fico “signora in rosso”, vestito stretto e forme da urlo – FOTO

Raffaella Fico ha condiviso una foto sui social network in cui si mostra con un vestito molto stretto e attillato che mette in risalto le sue forme pazzesche

Raffaella Fico ha abituato i suoi fan e follower a foto mozzafiato come quella postata giorni fa nuda nella vasca da bagno oppure gli scatti in cui mostra tutto il suo Lato B al tramonto dell’isola greca di Mykonos. Questa volta l’immagine è più “sobria”. Di rosso vestita fa la sua bella figura con le sue forme che si fanno spazio nell’abitino attillato dotato di una cerniera in mezzo al seno. Niente di più sensuale per gli ammiratori della showgirl di Cercola, in provincia di Napoli. I commenti, come al solito quando la Fico posta uno scatto, non sono tardati ad arrivare. Tra i vari “Che spettacolo che sei”, “Top” e “Meravigliosa” Raffaella può dire a gran voce di essere molto amata e ammirata per la sua grande bellezza. Anche se oltre ad essere una bellissima ragazza, può vantare una carriera da showgirl e modella e non solo…

La foto di Raffaella Fico con il vestito rosso