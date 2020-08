Schianto in tangenziale, muore vigile molto conosciuto

Luca Fini è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Bologna, all’altezza dell’uscita 5 Lame e in direzione Casalecchio di Reno

L’incidente, un tamponamento a catena, è avvenuto intorno alle 10 all’altezza dell’uscita 5 della Tangenziale di Bologna. Nell’incidente è morto Luca Fini, pompiere al Comando Vigili del Fuoco di Bologna in quel momento fuori servizio, che viaggiava su una Fiat Panda che è stata tamponata da un pesante tir finendo addosso alla vettura che la precedeva e restando brutalmente schiacciata.

Secondo le prime ricostruzioni il tamponamento sarebbe stato causato dal camion in quanto il conducente non si è accorto del restringimento della carreggiata e del conseguente rallentamento delle vetture che lo precedevano. Fini era ancora vivo quando è stato portato in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Bologna ma dopo poche ore è deceduto.

Luca Fini era vigile del fuoco dal 1991

Nello schianto sono rimasti feriti anche una ragazza di 23 anni ed un uomo di 64 alla guida di una Mini e un’Audi, ma fortunatamente nulla di grave per loro anche se sono stati portati all’ospedale.

L’autista del camion di origine albanese è rimasto illeso protetto proprio dall’imponente veicolo che guidava. L’incidente ha anche provocato lunghe code sulla tangenziale. Sul posto sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Luca Fini, che lascia la compagna e una figlia di 11 anni, era entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 2 agosto del 1991 e aveva trascorso la sua carriera soprattutto nella sede centrale del Comando provinciale. La sorte vuole che solo una settimana fa fosse stato promosso al grado di Capo Reparto.

