Test psicologico | osserva il dipinto e scopri la tua personalità | FOTO

Attraverso questo test psicologico lasciandovi trasportare dall’istinto, potrete scoprire alcuni lati della vostra personalità. Osservate il dipinto e scegliete la prima cosa che vedete

I test psicologici legate alle immagini sono utilizzate in diverse occasioni per tentare di scoprire come lavora la mente. Spesso si chiede infatti di osservare una foto o un disegno e di dichiarare la prima cosa su cui l’occhio si focalizza. La risposta può rivelare così alcune caratteristiche dell’individuo. Il test della macchia d’inchiostro, chiamato test di Rorschach, è un esempio di questi.

Osserva il dipinto e leggi le risposte

Di seguito un dipinto che ritrae Abdul Hamid, nel quale è possibile individuare tre immagini diverse. Qual è la prima cosa che hai visto? Leggi le risposte e scopri la tua personalità.

La città

Se per prima cosa la tua mente ti ha portato a osservare la città notturna significa che sei una persona sensibile e ami i momenti di calma. I posti affollati e le situazioni caotiche non fanno per te. La tua mente riesce a tranquillizzarsi soprattutto di notte, quando ti ritrovi da solo con i tuoi pensieri. Sei una persona ricca di interessi e che si dedica con passione alle cose.

2. Le donne

Se invece il tuo occhio è caduto subito sul gruppo di donne significa che nella tua vita il divertimento e i momenti di condivisione con gli altri sono essenziali. Le donne nel dipinto stanno ballando, hanno un’espressione quasi spensierata, ed è così che ami vivere. E ti viene anche spontaneo farlo. Questo non significa che tu sia necessariamente una persona espansiva. Lo sei con coloro di cui ti fidi e con la tua stretta di amici che ti vede spesso come un punto di riferimento.

3. Il viso

Se la prima cosa che hai notato è il viso significa che sei una persona saggia. La vita ti ha portato ad accumulare esperienze che ti hanno reso una persona in grado di analizzare le situazioni in maniera accurata. Ti curi dei dettagli e per te ogni più piccola cosa può avere importanza. Anche la più banale. Preferisci non dispensare la tua saggezza in ogni occasione, avendo paura di sfociare nella presunzione. Ma il più delle volte sono gli altri a ricercare la tua opinione che ritengono preziosa.

