Tragedia di Cuneo, aperta la camera ardente per i ragazzi: clima surreale

Tragedia di Cuneo: un silenzio surreale e tanto dolore, aperta la camera ardente. Domani le esequie funebri di quattro dei cinque ragazzi morti

Fuori alla Sala San Giovanni a Cuneo le persone sono tante e si preparano per l’apertura della camera ardente avvenuta nella giornata di oggi. Il clima è surreale intorno alle quattro bare bianche. Sono quelle dei fratelli Martini, Elia e Nicolò, di 14 e 17 anni, di Camilla Bessone, 16 anni, e di Samuele Gribaudo, 14enne. Sulle bare sono state sistemate le loro foto dei giovani. Volti sorridenti e pieni di vita, i volti dell’età adolescenziale, della spensieratezza con la quale si vivono i giorni e ancor di più i periodi di vacanza. Non sono mancate le autorità mentre la pioggia sottile ha accompagnato l’apertura della camera ardente in un clima surreale e imponente.

Tragedia di Cuneo, camera ardente e poi i funerali

C’era il sindaco Federico Borgna, che ha subito proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani 14 agosto; con lui gli assessori Luca Serale e Paola Olivero e il presidente del consiglio comunale Alessandro Spedale. Sono accorsi anche alcuni componenti dello staff dirigenziale della società di pallavolo in cui gioca la sorella di Camilla, la LPM Mondovì. Intorno a loro tante persone che conoscevano i ragazzi, stretti intorno ai familiari stremati dal dolore. La camera ardente resterà aperta fino alle 19. Le esequie sono in programma invece per la giornata di domani.

A Cuneo, alle 10, in Duomo, quella di Camilla. Alle 15.30, nella parrocchia di San Benigno, toccherà a Samuele e, sempre alle 15.30, nella cattedrale di Fossano, si darà l’ultimo saluto ai due fratelli Martini, Elia e Nicolò.

