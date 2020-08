Va a mettere l’apparecchio per i denti, tragico epilogo per una giovane

Denise Alexandra Stefanoaia è morta oggi dopo aver subito un intervento chirurgico dentale di routine al Great Ormond Street Hospital (GOSH) di Londra

Si sottopone a un intervento di routine per mettersi l’apparecchio dal dentista e muore. Questo quello che è successo a Denisa Alexandra Stefanoaia di Watford, conosciuta come Alex, morta stamane al Great Ormond Street Hospital (GOSH) di Londra, ad appena 15 anni, a seguito di alcune complicazioni dovute a un intervento odontoiatrico di routine eseguito cinque giorni fa.

Come riporta il quotidiano londinese Metro, Alex era obesa e soffriva di apnee notturne, aspetto che ha reso più problematico l’intervento che a detta del medico chirurgo che l’ha operata “era di routine e facile”.

Il dottor Atheer Ujam che ha eseguito l’intervento interrogato ha riferito che: “Ricordo di aver guardato lei e suo padre [prima dell’operazione] e c’era la sensazione che l’esito sarebbe stato ottimale e che avrebbe richiesto non più di 20 minuti”.

La madre di Alex, “era la mia migliore amica”

Il dottor Ujam ha descritto la procedura come “semplice”, ma ha detto di aver poi notato che c’era un problema: Alex aveva morso il tubo endotracheale e aveva smesso di respirare. Ha detto: “Non appena ho messo i punti di sutura mi sono reso conto che Alex era diventata blu in volto e aveva iniziato a uscirle sangue dalla bocca. Dopo averle sentito il polso abbiamo chiamato subito i soccorsi. È stata portata subito in terapia intensiva”.

Alex è morta oggi per un aneurisma celebrale. Il dottor Ujam ha detto che non avrebbe fatto nulla di diverso se si fosse trovato di fronte a un paziente simile ad Alex.

La madre di Alex, Angelica Stefanoaia, ha descritto in una nota come la morte di sua figlia – la sua ‘”migliore amica” – abbia avuto un impatto sulla sua vita. “Ho pregato i medici in ginocchio di fare tutto il possibile per lei e salvarla e hanno semplicemente detto che non si poteva svegliarla”.

