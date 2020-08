Valerio, vincitore di Masterchef 6: oggi ha 22 anni ed è così

Nella sesta edizione di Masterchef Italia si distinse e conquistò la vittoria Valerio Braschi. All’epoca aveva 19 anni ed era molto in carne, adesso invece…

Nell’edizione del 2017 del coocking show più famoso della TV il concorrente Valerio Braschi di soli 19 anni trionfò aggiudicandosi la vittoria finale. I giudici erano Carlo Cracco, Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Tutti e quattro preferirono il giovanissimo agli altri due cuochi Cristina Nicolini e Gloria Enrico. Valerio è entrato nel cuore dei giudici per essere molto deciso nello scegliere le pietanze e anche e soprattutto per le sue doti culinarie. Nativo della città di Cesena, oggi Braschi ha 22 anni e, dopo aver finito il liceo scientifico, ha iniziato la scuola alberghiera proprio per il suo amore verso la cucina. Anche a casa continua a sperimentare qualsiasi ricetta per la gioia della sua famiglia.

La foto del vincitore di Masterchef 6: com’è oggi Valerio