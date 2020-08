Zodiaco, quali sono i quattro segni che inventano più scuse

Alcuni segni più di altri hanno la tendenza a svincolarsi da colpe e/o situazioni inventando una serie infinita di scuse. Scopriamo quali sono i quattro segni dello Zodiaco che lo fanno più di tutti

Tentare di giustificarsi per non far ricadere la colpa su se stessi spesso porta all’invenzione di scuse, cercando così di divincolarsi da una situazione scomoda. A volte le persone non sono brave a nascondere quello che stanno cercando di fare e vengono scoperti in flagranti. In altre occasioni potrebbero invece riuscire nel loro obbiettivo e uscirne indenni. Scopriamo quali sono i quattro segni zodiacali che sono maggiormente portati a farlo più di altri.

I quattro segni zodiacali che si inventano più scuse

Il segno dei Gemelli, già per definizione composto da due lati della medaglia, cerca di inventare scuse anche quando palesemente la colpa di quello che è accaduto è sua. Anzi, non solo. Spesso cerca di rigirare la situazione affinchè sia qualcun altro ad essere incolpato. Anche il segno della Bilancia fa lo stesso, ma a differenza dei Gemelli non ha paura di essere accusato di qualcosa. Semplicemente farà in modo di spostare l’attenzione su un altro problema, finendo per voler interpretare il ruolo della vittima mettendo “in galera” gli altri.

I nati sotto il segno del Toro sono molto bravi a tirare fuori dal sacco tutto quello che le altre persone hanno combinato dalla nascita a quel momento. Purtroppo pero’ lo faranno nel momento in cui si sentiranno accusati di qualcosa. Poco importa se la colpa era effettivamente loro, il Toro sarà bravissimo a interpretare la vittima della situazione.

Infine troviamo il segno dei Pesci sempre pronto a mettere su una storia anche al limite della credibilità per cercare di dimostrare il suo totale distacco dalla realtà riportata. A volte verrà apprezzato l’impegno di aver creato su due piedi un tale spettacolo che finirà inevitabilmente per passarla liscia.

