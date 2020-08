Ambra Angiolini, serie di FOTO e mostra un fisico esagerato

Ambra Angiolini. La showgirl e attrice italiana pubblica una serie di interessanti scatti sul suo profilo Instagram dove appare in forma smagliante

A soli quindici anni era la conduttrice smorfiosetta di Non è la Rai. Destinata a trasformarsi in una meteora come molte delle ragazze apparse negli anni ’90 nel programma di Boncompagni, Ambra Angiolini invece ha saputo inventarsi una carriera con i fiocchi.

A soli 43 anni è una delle regine dello spettacolo italiano avendo attraversato non solo il piccolo schermo, ma essendosi imposta con talento e professionalità nel panorama cinematografico nostrano. Il film Saturno contro di Ferzan Özpetek, le dona consensi di pubblico e critica. Vince il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Da lì in poi altri successi straordinari, diretta da registi d’incommensurabile fama e bravura tra i quali: Michele Placido, Paolo Genovese, Cristina Comencini, Carlo Vanzina, Alessio Maria Federici, ecc.

Ambra Angiolini, ci vuole un fisico bestiale