Chi è questa bella bambina ritratta in foto? Sarà forse Ambra? la cantante Giorgia? Forse Anna Tatangelo? Lei è molto amata ai giorni nostri.

Riuscite a riconoscere questa bella bambina ritratta in una foto del passato? Si tratta di una cantante molto famosa e molto amata, ed è così da anni. Lo scatto in questione risale ai primi anni ’90. E lei è…rullo di tamburi…Anna Tatangelo.

L’artista ciociara originaria di Sora, in provincia di Frosinone, è ritratta in una fotografia nella quale sembra avere verosimilmente una età compresa tra i 6 e gli 8 anni. Bellissima oggi e bellissima anche ieri, la baby Tatangelo appare con i capelli corti ed un cappellino. Il sorriso è lo stesso di quello che incornicia il suo volto ai giorni d’oggi. La bella Anna è una che si è dedicata alla musica sin da quei giorni felici. Le sue prime esibizioni risalgono al 1994, quando la Tatangelo aveva appena 7 anni. E poi nei primi anni 2000 ecco anche il primo approccio con il palco di Sanremo, per la categoria Giovani. Da allora in poi – era il 2002 – si parla di lei, che in quella occasione vinse all’Ariston e dopo appena qualche anno avrebbe conquistato il cuore di Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo, la lunga storia con Gigi D’Alessio e poi il grosso cambiamento