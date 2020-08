Cecilia Rodriguez da arresto: microslip in primo piano, vietato ai minori – FOTO

Cecilia Rodriguez da arresto in primo piano, vietato ai minori. La showgirl ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate di Instagram. Conosciuta per essere la sorella di Belen, che al suo esordio ha spopolato, con il passare del tempo ha conquistato i followers dimostrando di essere bella proprio come la primogenita. Le due infatti si somigliano tantissimo e hanno un rapporto meraviglioso.

Cecilia Rodriguez fisico mozzafiato, le foto sui Instagram fanno salire la temperatura

Cecilia ha raggiunto il picco di popolarità partecipando al Grande Fratello Vip, dove ha fatto molto discutere con la sua storia. Cecilia, infatti, era fidanzata da quattro anni con Francesco Monte, quando si è presa una sbandata per il figlio del ciclista Ignazio Moser. Da allora ha cominciato a sentirsi confusa e, alla fine, si è sentita costretta a chiudere la sua relazione duratura con Francesco per cominciarne una con Ignazio. Con il passare degli anni hanno dimostrato di essere una coppia solida, e che in fin dei conti n’è valsa la pena chiudere una relazione per cominciarne una tutta loro. Sui social hanno cominciato ad essere sempre più seguiti e amati dalla gente che ogni giorno li riempie di complimenti.

Gli scatti che Cecilia pubblica sui social raggiungono sempre tantissimi likes, commenti e apprezzamenti. Sono in molti a preferirla addirittura a Belen, che negli anni ha rappresentato un vero e proprio fenomeno.