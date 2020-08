Chi sono i cantanti più pagati dell’ultimo anno secondo Forbes

Forbes ci aiuta a scavare nel portafoglio delle celebrità per conoscere i loro guadagni. Oltre alle star di Hollywood vengono pubblicate anche le classifiche sugli artisti musicali. Scopriamo chi sono i cantanti più pagati dell’ultimo anno

Le classifiche di Forbes stilano la graduatoria degli attori, degli sportivi, dei personaggi televisivi e artisti musicali più pagati degli ultimi 12 mesi. I loro guadagni potrebbero esulare dalla categoria di appartenenza, comprendendo anche attività parallele che pero’ li danno la possibilità di intascare ulteriori soldoni. È il caso di Kanye West, al primo posto della classifica dei cantanti più pagati dell’ultimo anno con un guadagno di 170 milioni di dollari e che stacca di netto il secondo classificato, Elton John, con 81 milioni. Il rapper, nell’ultimo periodo al centro della discussione pubblica a causa della sua improvvisata candidatura alle elezioni presidenziali americane, non deve tutto alla musica. La sua linea di abbigliamento “Yeezy” continua infatti a macinare soldi. Chiude il podio Ariana Grande, con 72 milioni di dollari.

La top 10 dei cantanti più pagati secondo Forbes

Nella Top 10 dei cantanti spicca la quarta posizione dei Jonas Brothers. La band dei tre fratelli tornata all’attivo nel Marzo del 2019 e che in dodici mesi è riuscita a guadagnare 68,5 milioni di dollari grazie al nuovo album e al tour mondiale che li ha visti impegnati per diversi mesi. Quinto il duo di dj dei The Chainsmokers, mentre Ed Sheeran e Taylor Swift si classificano “solo” al sesto e settimo posto con rispettivamente 64 e 63,5 milioni. All’ottavo posto Post Malone e al nono i leggendari Rolling Stones che tengono ancora banco con un guadagno di 59 milioni di dollari. Chiude la Top 10 il produttore e dj Marshmello.

Si posizionano in ottima posizione anche Shawn Mendes, la giovanissima Billie Eilish e il gruppo K-Pop dei BTS, tutti sopra i 50 milioni. Anche Jay-Z e Drake rientrano nei primi venti posti, così come Rihanna. Incredibile come la cantante nonostante non rilasci musica dal 2016 abbia guadagnato nell’ultimo anno 46 milioni di dollari, anche grazie alla sua linea di cosmetici “Fenty Beauty”.

