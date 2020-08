Muore di Coronavirus, erano 5 mesi che stava in ospedale

Dopo 5 mesi di lotta, il giovane Gianluca si è spento. Il Coronavirus ha vinto sulla vittima, l’ennesima dell’epidemia che ha stravolto il mondo

Nonostante l’impegno dei medici che giorno e notte hanno monitorato la situazione in terapia intensiva, per il 48 enne Gianluca M. non c’è stato nulla da fare. Il coronavirus anche questa volta ha avuto la meglio e l’uomo si aggiunge alla lista dei deceduti. Da marzo il giovane era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il covid-19.

