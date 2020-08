Continua a tenere impegnate le forze dell’ordine il caso di Dj Viviana e del figlioletto. Lei è stata rinvenuta morta nei boschi, del bimbo nessuna traccia.

Sul caso di Viviana Parisi si continua ad indagare. Occorre stabilire come sia morta la donna scomparsa dieci giorni fa con il figlioletto Gioele di 4 anni. E soprattutto, adesso bisogna trovare il bambino, del quale non si hanno tracce da allora. Dopo alla sparizione dei due, avvenuta nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, lo scorso 3 agosto, è scattato l’allarme.

E ci sarebbero delle prove che evidenziano come il piccolo fosse assieme alla mamma in tale circostanza. Su questo aspetto erano sorti dei dubbi, dal momento che nella boscaglia dove si è verificato il ritrovamento del cadavere di Dj Viviana, non c’era al contrario alcuna evidenza della presenza di Gioele. Questo aveva fatto pensare che il bimbo potesse trovarsi altrove, magari preso in custodia da qualcun altro. Invece gli inquirenti affermano ora di essere certi che il bambino fosse con la mamma in auto, ed ancora vivo.

Dj Viviana, per trovare Samuele anche uno specialista in corpi sotterrati

La cosa troverebbe conferma dalla visione di un video effettuato da alcune telecamere di sicurezza installate in zona. Lo ribadisce anche il pm incaricato del caso. “C’era il figlio di Dj Viviana, lo si riconosce distintamente in viso e l’immagine è chiara”. Dalle stesse riprese emerge però un buco di circa 10 minuti durante i quali potrebbe essere accaduto di tutto. Anche per questo motivo gli inquirenti sperano nell’aiuto di qualche possibile testimone. E lo stesso auspicio lo manifesta Daniele Mondello, marito di Dj Viviana e papà di Gioele. I ricercatori stanno battendo la zona palmo a palmo.

E si stanno ora avvalendo anche di uno specialista nella ricerca di corpi sotterrati, in quanto le circostanze sembrano rendere evidente il dovere considerare anche questa eventualità.

