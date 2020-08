Elisa Visari, bikini show in mezzo al mare a Capri, sempre più bella – FOTO

Elisa Visari ha postato due foto in bikini da far perdere la testa tramite il proprio profilo Instagram mentre si trova a Capri

Visualizza questo post su Instagram yesterday in Capri 🌼 Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari) in data: 14 Ago 2020 alle ore 6:12 PDT

Elisa Visari è una ragazza molto giovane, eppure è già un’attrice di successo. Infatti la stessa ha partecipato a film di registi di primo piano, come Gabriele Muccino che ha voluto che Elisa fosse presente in alcune sue pellicole. Nel corso della sua carriera ha fatto parte a importanti cast recitando in Gli anni più belli, A casa tutti bene (regia di Andrea Zaccariello con protagonista Riccardo Scamarcio), L’amore, il sole e le altre Stelle e Non sono un assassino.

Famosa sia nei grandi schermi così come in quelli piccoli. In televisione celebre è Elisa nei panni di Rebecca all’interno della nota serie televisiva Don Matteo. Grande seguito per la romana anche sui social network. Basti pensare che il suo profilo Instagram ha raggiunto la bellezza di 100mila follower.

Elisa Visari in bikini sul mare di Capri | Follower in visibilio