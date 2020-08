Emilia e Veneto: drastiche misure per contrastare la seconda ondata di Covid-19

Il governo ha deciso di non chiuderle, perlomeno per questo weekend. Però garantiscono una stretta firmando nuove ordinanze a poche ore dalle serate, chiedendo dunque rispetto di norme che a dire il vero si sarebbero già contenute nelle linee guida sulle riaperture pubblicate da due mesi sul sito della Conferenza delle regioni.

Covid e discoteche, il governo chiedere il rispetto delle regole

Dall’Emilia al Veneto, in pista si balla solo a due metri di distanza, nei locali la capienza è ridotta, elenchi dei partecipanti alle feste ma soprattutto è obbligatoria la mascherina per tutti. Un compromesso rispetto alla richiesta del governo di chiudere i locali, ovviamente è una scelta fatta per salvare i considerevoli incassi dei gestori. In Calabria, invece, la governatrice Jole Santelli ha chiuso tutti i locali. Il controllo sulla rigida applicazione spetta ovviamente ai gestori. Il provvedimento è in vigore dalle 13 di domani, giornata di Ferragosto.

“È una misura presa contro il rischio che il virus torni a fare la voce grossa” dice il presidente della Regione Veneto. “Mi rivolgo soprattutto ai giovani che nei giorni della quarantena sono stati un vero modello di responsabilità e consapevolezza della situazione”.

“Vogliamo evitare comportamenti che permettano al contagio di rialzare la testa” ha spiegato invece Bonaccini. “Per questo è necessario rafforzare la prevenzione e controlli, un impegno che va di pari passo con lo straordinario lavoro che i servizi sanitari stanno facendo nei territori grazie all’azione di tracciamento dei casi di positività al virus”.

