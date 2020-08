Ilary Blasi in intimo oro in casa sua, pazzesca: Totti sogna -FOTO

Ilary Blasi pubblica una foto da Serie A. Non c’è competizione che tenga, la pupona ha bellezza da vendere e per i fan rimane sempre la numero uno

Ilary Blasi è come il vino, più invecchia e più si fa bella. La pupona della serie A, la moglie del Re di Roma, per molti la numero uno in tutto. Con quel suo modo di fare ha conquistato proprio tutti, non solo i fan del Capitano. La sua spontaneità, la sua semplicità e la sua genuinità l’hanno resa quella che è: una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Con quella risata contagiosa fa divertire chiunque la guardi, Totti è follemente innamorato e spesso la lusinga con complimenti e foto magiche.

Ilary Blasi, così tanto oro manda in tilt il web