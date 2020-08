Le riprese de La Casa di Carta sono ufficialmente cominciate. Úrsula Corberó (Tokyo) ha un messaggio davvero speciale per i suoi fan.

Le riprese de La Casa di Carta sono ufficialmente iniziate, anche se nessuno sa in quale parte del mondo si trovino attualmente gli attori. Il primo avvistamento è stato quello di Pedro Alonso, a Copenaghen (troverete la foto nella prossima pagina). Qui l’amatissimo Belino della serie spagnola è stato paparazzato vestito di tutto punto (come si addice alla sobria e calcolata eleganza del personaggio), intento probabilmente a svolgere una qualche trattativa. Nulla di nuovo, insomma: lo abbiamo già visto nei panni dell’uomo d’affari, mentre esplorava la Banca di Spagna in una delle puntate della scorsa stagione. Ciò che ancora non sappiamo è se Copenaghen diventerà un altro dei punti di appoggio della “banda”, come già lo sono state Firenze e la campagna intorno a Madrid.

Nel frattempo anche Úrsula Corberó, protagonista indiscussa della serie, ha pubblicato una bellissima foto, che annuncia il suo ritorno. L’attrice rivolge un piccolo pensiero ai fan.

Úrsula Corberó, un fiammante ritorno sul set