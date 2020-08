Le sorelle Enardu nella bufera. Le scuse sui social per la foto incriminata

Serena Enardu, foto con svastica nazista insieme alla sorella Elga: l’indignazione dei social. Oggi le scuse pubbliche su Instagram

Le sorelle Enardu e amici.

E se la ridono pure!

Solo l’oblio vi meritate. Fate schifo.#GFvip pic.twitter.com/AKJFH6YesE — Agnes (@Agnes270620) August 14, 2020

Serena e Elga Enardu nella bufera. Serena, insieme alla gemella Elga, sono finite nell’occhio del ciclone per una foto in cui appare una svastica nazista. Le due gemelle volto noto del programma Uomini e Donne, sono state immortalate con una torta di compleanno bardata con una bandierina nazista.

La foto incriminata è stata pubblicata ieri in occasione del compleanno dell’amica personal trainer Viviana. La svastica doveva essere un modo scherzoso messo in atto dal marito per sottolineare il “carattere forte” della festeggiata.

La foto, pubblicata e poi rimossa dai social, non è passata inosservata e ha scatenato l’indignazione del web, letteralmente infuriato con le sorelle Enardu. La rete non si è fatta attendere: “Fate schifo” dicono i più, “Solo l’oblio vi meritate” incalza un altro utente. La foto incriminata e i video relativi sono stati tolti, ma troppo tardi.

La foto con la svastica nazista, le scuse pubbliche ai follower

Dispiaciute come me a tre anni che chiedevo scusa ai miei genitori per non avere punizioni e continuare a guardare la tv. pic.twitter.com/IQFRInmWpx — emilia🐍 (@onlyluthor) August 14, 2020

Oggi pomeriggio Elga Enardu si è rivolta ai follower con scuse pubbliche nelle sue ig stories. Vista la polemica che si è sollevata sul web sia Serena Enardu che la sorella Elga, hanno pensato di intervenire. Entrambe si sono dette piuttosto dispiaciute per l’accaduto e hanno chiesto perdono per aver urtato la sensibilità dei loro follower con quel gesto sconveniente.

“Faccio queste ig stories perché mi sembra giusto e doveroso dare una spiegazione. Io e Serena ieri insieme a Diego e Stefano siamo stati invitati al compleanno di Viviana, una nostra carissima amica e per beffeggiarla il marito, in quanto lei donna molto forte e caparbia nel suo lavoro e nell’essere compagna molto rigida, ha voluto utilizzare questo simbolo in maniera sbagliata”.

“Ci tengo a dissociarmi – continua Elga – e a sottolineare che in un compleanno è stato usato per indicare qualcosa in modo ignorante e anche ingenuamente. Ci dissociamo da tutte le ideologie naziste, mi sembra assurdo anche doverlo dire visto che quelle immagini io non riesco neppure a guardarle. Chi mi conosce sa che salvo anche un pipistrello, figuriamoci se posso appoggiare anche un’ideologia del genere. Chiedo scusa per la mia superficialità e per non aver valutato quello che facevo. Chiedo scusa a tutti”.

Potrà essere sufficiente questo messaggio di scuse per le sorelle oppure i fan continueranno a tenere acceso il polverone sui social? Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi della faccenda.

