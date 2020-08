Tiro a segno per Mario Balotelli conquista una mora in spiaggia: bacio infuocato – FOTO

Mario Balotelli non è riuscito a far valere la sua dottrina di calcio in campo, ma fuori fa faville da ogni dove: baci e abbracci roventi con una turista in Spagna

Appena 30enne Super Mario Balotelli si regala un momento di libidine in giro per l’Europa, nelle vesti di turista scatenato. Son bastati pochi attimi per Mario, per girare e farsi notare da qualche donna di passaggio che non si è trattenuta dal perdere la testa per lui.

Il calciatore bresciano di contro alle strambalate vicende Gossip che girano sul suo conto detiene un passato recentissimo come calciatore mal riuscito.

La sua squadra attuale, il Brescia lo ingaggia per sperare in una miracolosa salvezza, ma di Super Mario a fioccare non sono le prestazioni da fuoriclasse in campo, ma le sue balotellate, decisive anche quest’anno.

Parliamo del fuoricampo di Mario Balotelli, attaccante a tutto tondo, esordiente a 17 anni tra i professionisti e dalle qualità innate da calciatore, mai esplose durante la sua sgangherata carriera.

Mario Balotelli e il bacio infuocato con una giovane turista: primo piano hot