Michelle Hunziker, è ancora amore con questi paparazzi

Molte personaggi pubblici hanno un difficile rapporto con i paparazzi e il loro lavoro, ma non lei. Michelle Hunziker anche dopo tutti questi anni, continua a mostrare amore verso la loro categoria

Le celebrità hanno raramente un rapporto sereno con i paparazzi, spesso visti come individui senza ritegno pronti a fotografarli in ogni situazione lavorativa e privata. Il loro resta comunque un lavoro che sono chiamati a fare per guadagnarsi lo stipendio e sono pochi i personaggi pubblici che lo riconoscono, giustificando anche certi comportamenti. Michelle Hunziker è una di questi e lo fa con un post in cui dimostra affetto all’intera categoria.

Michelle e l’amore per i paparazzi

“Io ho iniziato a fare questo lavoro negli anni Novanta, quando non esistevano i social“, inizia così Michelle, raccontando di come un tempo l’unico modo al di fuori del lavoro per rimanere sotto gli occhi delle persone era farsi fotografare. “Chi decideva di fare il mio lavoro prendeva il pacchetto completo“, aggiunge. Una foto che la ritrae sorridente mentre una cerchia di uomini si trova in postazione per scattarle foto. “Ho sempre rispettato moltissimo i fotografi e continuerò a farlo“, ammette, per poi dichiarare di provare anche un sentimento per alcuni di loro.

“Negli anni mi sono anche affezionata a qualcuno di loro che mi segue da quando avevo 19 anni, ma quante foto avranno di me e della mia vita?“. La conduttrice svizzera, ora tra le più amate in Italia, è nota per la sua risata e il suo sorriso smagliante che non manca di indirizzare anche ai tanto odiati paparazzi. Lei continuerà come ha fatto finora, a collaborare con loro quando possibile e a capire il loro lavoro. È proprio così che conclude il suo messaggio: “Buon lavoro ragazzi, sarò sempre pronta a farvi un sorriso“.

