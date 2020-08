Nadia Toffa, Fabrizio Frizzi: destino comune. Il messaggio che li ha uniti

Nadia Toffa, Fabrizio Frizzi. Così diversi eppure uniti da un tragico, simile destino. Emerge un messaggio che il conduttore tv mandò alla giornalista prima della loro scomparsa

Ricorre proprio in questo periodo il primo anniversario dalla scomparsa della giornalista televisiva Nadia Toffa, celebre per essere stata inviata del popolare programma tv Le Iene.

Com’è noto, la donna è sdeceduta a causa di un tumore celebrale. Fu colta da un malore mentre stava preparando un servizio a Trieste. In seguito ad esso fu ricoverata, scoprendo la causa del suo male fatale. Non nascose mai la sua condizione, nonostante il lento ed inesorabile declino del suo stato di salute ha continuato a lavorare, mostrandosi fiera ed impavida davanti al suo pubblico.

Nadia Toffa, Fabrizio Frizzi: così diversi, così simili

Un destino simile ha coinvolto anche il popolare presentatore Fabrizio Frizzi. I due hanno avuto carriere molto diverse, accumunate solo dall’affetto ricevuto dalla gente e dallo stacanovismo della loro indole. Anche Frizzi, come la Toffa, ha iniziato a sentirsi male durante l’esercizio della sua attività lavorativa. Lo colpì un’ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata del programma L’eredità. Nulla poteva tenerlo lontano dal piccolo schermo. Ritornò poco dopo nelle vesti di ospite durante La Prova del cuoco e, a sorpresa, entrò nello studio dove si stava registrando il suo programma, L’eredità, sostituito dall’amico Carlo Conti. Le sue condizioni peggiorarono progressivamente e ci lasciò il 26 marzo 2018.

Due persone così diverse, le cui vite si sono intersecate sul finire del 2017. Frizzi poteva comprendere meglio di chiunque altro cosa stesse passando Nadia Toffa. Le mandò un messaggio contenente solo due parole di solidarietà ed incoraggiamento che ma racchiudevano in sè tutto il sentimento di chi sa, di chi non vuole mollare: “Forza Nadia!”.

Entrambi hanno avuto un breve periodo di recupero in cui le speranze sembravano essersi riaccese. L’epilogo tragico li ha visti andar via per sempre, strappati alla vita prematuramente.

