Reddito di emergenza: le norme nel decreto di agosto

Il “Rem” (reddito di emergenza) sarà verosimilmente prorogato con il decreto di agosto di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Rem è quella misura destinata a supportare finanziariamente i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che non avevano e non hanno i requisiti per godere delle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia.

Il decreto di agosto prorogherà il reddito di emergenza di un mese e la relativa domanda potrà essere presentata entro il prossimo 15 ottobre 2020 e non più entro lo scorso 31 luglio, precedente scadenza prevista dalla normativa emergenziale.

Le domande possono essere inoltrate online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure tramite i Patronati.

Potrebbe interessarti anche —> Smartworking: le novità dal 14 settembre

Quando il reddito di emergenza non è compatibile con le altre prestazioni

Il Rem, tuttavia, non è compatibile con alcune prestazioni: le pensioni dirette o indirette (ma non gli assegni ordinari di invalidità); i rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem; il Reddito di cittadinanza; le indennità (bonus) per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto, se nel nucleo famigliare uno o più componenti sono fruitori delle suddette prestazioni il Rem non sarà percepibile in quanto incompatibile.

Tra le prestazioni percepite a causa della pandemia ci sono le indennità riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Leggi anche —> Decreto di agosto: i bonus e le altre novità

Con riguardo a questi ultimi il decreto di agosto dovrebbe introdurre un nuovo bonus per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Anche questi bonus determinerebbero l’incompatibilità con il Rem.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.