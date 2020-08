Continua lo scontro tra Romina e Loredana. Cosa è successo

Non si ferma l’attrito tra Romina e Loredana. Tra le due rivali lo scontro continua. Secondo la cantante, la moglie di Albano si è comportata malissimo

Non si ferma l’attrito tra Romina e Loredana. Le due da anni sono in continuo scontro, ma in questo ultimo periodo la questione si accesa sempre di più. Sono usciti alcuni dettagli riguardo al compleanno di Al bano. Secondo quanto riportato da alcuni giornali di gossip, la Lecciso non avrebbe invitato l’ex moglie del cantante alla festa a sorpresa, ma lo stilista Ciacci ha chiarito: “Non è vero che Loredana non ha invitato Romina alla festa – afferma- di compleanno di Al bano. Lei è stata invitata ma lei non si è presentata”.

Romina, Al bano e Loredana. Un trio misterioso