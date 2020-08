Tragedia sulla via del mare. Scontro frontale tra una moto e uno scooter, il bilancio è disarmante. Le vittime sono entrambi di Caorle

Tragedia a Caorle, a Venezia. Vittime due motociclisti. E’ accaduto poco prima delle 21 nella località di Sesta Presa, tra Ottava Presa e la cittadina marinara, sulla strada metropolitana alle porte del paese. I due, uno in moto e uno in scooter, non hanno retto il colpo. Enrico Bellinazzi, 50 anni da poco diventato padre, stava tornando a casa dopo una giornata lavorativa al distributore che gestiva a Porto Santa Margherita, Pierluigi Dorigo, di anni 67, anche lui stava tornando a casa.

Scontro mortale, le prime ricostruzioni