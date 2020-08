Si rifà il seno ma rischia di morire: le gravi conseguenze. Un’esperienza davvero traumatica per una giovane ragazza di soli 22 anni che ha rischiato la pelle

Un’esperienza traumatica per una ragazza di 22 anni che aveva deciso di rifarsi il seno. L’intervento è andato così male che ha rischiato di morire. Ha raccontato sui social che un intervento di autostima è diventato un vero e proprio incubo. Dopo l’operazione, infatti, ha avuto dolori atroci e ha sofferto molto. Un’esperienza drammatica cominciata nel 2011 e conclusa nel 2018. “Ero così giovane, così ingenua, ero così bella, ero così insicura. Maledetta insicurezza. Avevano intossicato il mio corpo” racconta.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Si rifà il seno a 22 anni e rischia di morire: paura per la giovane ragazza

“Dal 2011 al 2018 ho avuto quasi 70 ingressi in pronto soccorso e due ricoveri. Un calvario che non auguro a nessuno. I medici qui in Italia non capivano cosa avessi. Perchè avevo esami perfetti, ero solo anemica, un fattore comune nelle donne che hanno questa malattia oscura” ha raccontato. Non riuscendo a trovare una soluzione al suo malessere, la ragazza ha deciso di andare in America e lì le hanno rimosso le capsule. Lì è cominciata la sua rinascita.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

“Il mio è stato un vero e proprio avvelenamento. Il mio obiettivo è ora lanciare un messaggio: bisogna amarsi per come si è, amatevi per quello che siete, fate dei vostri difetti i vostri pregi. Siamo una macchina perfetta che non va toccata. Ho vissuto un dolore atroce ma ora sono qui più forte di prima”.