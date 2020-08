Una bellissima ragazza decide di farla finita e si spara in faccia. Il suicidio non avviene alla fine. La operano ed ora ha cambiato volto, ecco come.

Lei si chiama Katie Stubblefield e a 18 anni aveva tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola in pieno viso. Una volta bellissima, questa giovane ha visto la sua vita cambiare innegabilmente in peggio. Al pari del volto, che dopo il proiettile ricevuto nel tentativo di ammazzarsi, è totalmente cambiato dopo una lunga operazione chirurgica intrapresa dai medici per salvare la ragazza.

LEGGI ANCHE –> Dj Viviana | il video visto dagli inquirenti | ‘Per Gioele siamo sicuri di una cosa’

L’intervento chirurgico, durato ben 31 ore, ha infine restituito una parvenza di faccia a Katie, di nazionalità statunitense e che non aveva retto ad un crollo emotivo causato da un momento difficile. Il suo fidanzato l’aveva lasciata e la mamma aveva perso il lavoro da qualche giorno. Due pesanti circostanze avvenute nel giro di brevissima distanza l’una dall’altra. Era il 25 marzo del 2014 quando Katie si era convinta che non valesse più la pena vivere. E così, con tutto il coraggio che aveva in corpo, prese una pistola e si sparò.

LEGGI ANCHE –> Muore di Coronavirus, erano 5 mesi che stava in ospedale

Suicidio, Katie prova a spararsi in faccia ma si salva: e oggi ha un volto nuovo

Il fratello di Katie si accorse di quanto accaduto e fu quest’ultimo il primo a soccorrerla. Nonostante la gravità della ferita ed i tanti litri di sangue perso, chissà come ma Katie era ancora viva. Dopo l’operazione d’emergenza non le era più possibile deglutire e respirare normalmente. Poi hanno fatto seguito altri 20 interventi ricostruttivi, nel frattempo i dottori hanno tenuto Katie in lista d’attesa per un trapianto di faccia. E questo ora è il suo volto definitivo, con anche dei danni che non è stato possibile riparare.

LEGGI ANCHE –> Covid in Germania, scuole contagiate e studenti in quarantena

Inoltre la giovane dovrà continuare ad assumere dei farmaci contro la depressione vita natural durante. Ma lei sembra avere assunto una nuova consapevolezza, tanto che si è impegnata nel cercare di prevenire e di dare aiuto ai giovani con problemi di inclinazione al suicidio.