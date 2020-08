Turchia, è scontro con tutti: dopo la Grecia minaccia anche gli Emirati

La Turchia minaccia di sospendere i legami degli Emirati Arabi Uniti per l’accordo con Israele: Decisiva la mossa contro la Palestina

La Turchia ha minacciato di sospendere le sue relazioni diplomatiche con gli Emirati Arabi Uniti e di richiamare il suo inviato. Il tutto dopo che lo Stato del Golfo aveva annunciato che sarebbe diventato il terzo paese arabo a stabilire pieni legami con Israele. “La mossa contro la Palestina non è un passo che può essere calpestato”, ha detto venerdì ai giornalisti il presidente turco Erdoğan. Ha detto di aver detto al suo ministro degli Esteri e che “potremmo anche fare un passo nella direzione della sospensione dei rapporti diplomatici con la leadership di Abu Dhabi o del ritiro del nostro ambasciatore”. Erdoğan si è sempre più definito l’unico alleato regionale dei palestinesi, nonostante il suo paese abbia intrattenuto relazioni diplomatiche con Israele per decenni.

Turchia, è scontro con gli Emirati

L’annuncio di giovedì ha diviso la regione. L’ Iran ha definito atto di “stupidità strategica da Abu Dhabi e Tel Aviv”. Il ministro degli Esteri di Teheran ha descritto l’accordo come un “pugnale … ingiustamente colpito dagli Emirati Arabi Uniti alle spalle del popolo palestinese e di tutti i musulmani”. Parte dell’accordo Tra Emirati e Israele è stato favorito dagli dagli Stati Uniti. Tuttavia, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato chiaro che rimane impegnato nell’annessione ai territori palestinesi.

I leader palestinesi hanno criticato l’accordo con gli Emirati Arabi Uniti come un tradimento che ha danneggiato la loro causa. La nuova alleanza ha infranto lo status in cui Israele era per lo più isolato.

