Valentina Vignali, 5 in una volta sola: VIDEO Tik Tok da sballo

Continua il tour in giro per l’Italia di Valentina Vignali con il fidanzato Lorenzo. Le foto condivise sui social sono incantevoli da far invidia a tutti

Visualizza questo post su Instagram Instagram vs reality 🤓🤣 #siena #tuscany Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 14 Ago 2020 alle ore 9:14 PDT

La 29enne cestista di Rimini Valentina Vignali ormai è diventata un’influencer seguitissima su Instagram e i suoi 2 milioni di follower la apprezzano e seguono con ammirazione e venerazione. Anche per lei è iniziato il tour promozionale in giro per l’Italia, dopo le Cinque Terre e la lunga vacanza in Corsica la nuova meta da condividere con il fidanzato Lollo, alias Lorenzo Orlandi, è la Toscana.

LEGGI ANCHE -> La Casa di carta, Úrsula Corberó ai fan: “Auguratemi buona fortuna” – FOTO

Dopo aver festeggiato a Roma il compleanno di lui, i due piccioncini si sono trovati a vivere la Toscana meridionale tra le colline del Chianti e la Val d’Orcia. Attualmente si trovano a Castellina in Chianti in un esclusivo podere immerso tra ulivi e vigneti dove si stanno rilassando tra piscina e gite fuori porta.

Dopo la cena a Poggibonsi, ieri hanno visitato il bel borgo di San Gimignano sito patrimonio Unesco per le sue torri trecentesche e la sua fisionomia allungata che si erge maestoso nella campagna toscana. Oggi invece tuffo nell’incantevole Siena, tra Piazza del Campo e le strette vie che collegano le 17 contrade.

Valentina Vignali tiktoker quintuplicata, i fan gioiscono