Wanda Nara con VIDEO piccante esplora tutto il suo corpo

Wanda Nara incanta i follower su Instagram con un video provocante che la vede sdraiata su un divanetto con un tubino azzurro

Wanda Nara continua a condividere la sua vita privata sui social e in suo seguito di 6,8 milioni di follower su Instagram apprezza gli scatti provocanti che la bella argentina posta quasi quotidianamente.

Lei e i figli si trovano a casa dove stanno trascorrendo le vacanze estive in pieno relax tra bagni in piscina, barbecue, raccolta delle verdure nell’orto e passeggiate con i pony, come testimoniano le ultime stories che Wanda Nara ha pubblicato ieri nel pomeriggio.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, lap dance con il gazebo: fan in estasi – FOTO

Un momento felice per prendersi cura di sé e trovare un po’ di serenità con la famiglia. La bella Wanda poi ha anche un altro buon motivo per festeggiare, infatti il Paris Saint Germain dove gioca il compagno Icardi è arrivato in semifinale con l’Atalanta esce a testa alta dai quarti di finale di Champions League.

Video panoramico sul suo fisico sinuoso, Wanda Nara spiazza tutti