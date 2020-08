Voci di matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, ma la notizia non sembra faccia piacere a tutti. Il secondogenito del cantante, Yari, sarebbe contrario.

Il settimanale ‘Nuovo’ riporta, tra i suoi vari e consueti scoop, una notizia che riguarda Al Bano e Loredana Lecciso. I due si erano lasciati negli scorsi mesi e la notizia era arrivata per bocca proprio di lei. Ma poco tempo dopo tra l’amatissimo cantante di Cellino San Marco e la ex velina (presente a ‘Striscia la Notizia’ nella stagione 2004/2005 assieme alla sorella gemella Raffaella, n.d.r.) ecco per fortuna arrivare una riconciliazione.

Riconciliazione attestata anche da diversi scatti social che testimoniano una felicità reciproca dell’uno e dell’altra al rispettivo fianco. Non a caso Al Bano e Loredana Lecciso hanno vissuto anche la quarantena insieme. Adesso per ‘Nuovo’ sembra essere giunto il momento fatidico del matrimonio. Una notizia che però non avrebbe preso affatto bene Yari, secondogenito di Al Bano, nato all’inizio degli anni ’70 da Romina Power.

Al Bano e Loredana Lecciso, “Yari sarebbe fortemente contrario al matrimonio”