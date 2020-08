Anna Tatangelo, bagno in piscina, spettacolo mozzafiato, che bikini – FOTO

Anna Tatangelo è spettacolare nella recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram mentre si trova in bikini a fare il bagno in piscina

Di Anna Tatangelo non si smette mai di parlare. Vuoi per il suo indubbio talento canoro, e quindi per i suoi nuovi brani, concerti e successi, oppure per il gossip. D’altronde i pettegolezzi su di lei di fatto non si sono praticamente mai sopiti sin dall’inizio della sua storia con il collega Gigi D’Alessio. Una relazione piuttosto lunga che è entrata per la seconda volta in crisi. Così i due cantanti hanno deciso di chiudere il loro rapporto.

Dopo questa loro scelta, la 33enne originaria di Sora ha dato una svolta alla sua vita almeno per quanto riguarda il look. Ora la donna ha cambiato il colore dei suoi capelli. Infatti la sua chioma tende a un biondo lucente. I cambiamenti per l’artista non si sono limitati a questo. Difatti quest’ultima ha modificato anche lo stile delle sue canzoni, come dimostrato dal duetto con il rapper Guapo.

Anna Tatangelo, bikini in piscina da far perdere la testa – FOTO