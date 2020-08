Da Aurora Ramazzotti arriva un nuovo scatto social in grado di totalizzare il perfect score di commenti positivi. La figlia di Eros e Michelle incanta i suoi tantissimi followers su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Smigol🤪 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 15 Ago 2020 alle ore 5:13 PDT

Proseguono le vacanze di Aurora Ramazzotti e combriccola. La giovane figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si trova attualmente in villeggiatura alle Canarie. Con lei ci sono l’inseparabile fidanzato Goffredo e la ancora più inseparabile amica di sempre, Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti, che coppia con Goffredo: “Sposatevi ora”

Si tratta della figlia del grandissimo cantautore napoletano Pino, scomparso all’inizio del 2015. Le due sono super complici e condividono proprio tutto. Da molto tempo a questa parte poi hanno preso la consuetudine di andare in vacanza insieme. E non manca anche uno scatto che ritrae le due in costume, con tanto di posa malandrina. Ma ad attirare gli ammiratori della 23enne di Serengo è una foto di quest’ultima, seduta in tenuta ‘marina’. Spicca una sua gamba che fa da spia ad un fisico tonico ed allenato.

Aurora Ramazzotti, sempre bella in tutta la sua semplicitÃ