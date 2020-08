Can Yaman, di spalle e camicia attillata: il web resta senza fiato – FOTO

Can Yaman, di spalle e camicia attillata: il web resta senza fiato. L’attore turco protagonista della serie di successo Daydreamer, ha pubblicato uno scatto che ha incantato i fans

Can Yaman, l’attore protagonista di Daydreamer, continua a far impazzire l’Italia. Divenuto popolarissimo già l’anno scorso con Bittersweet, quando è stato a Napoli i fans avrebbero fatto carte false pur di incontrarlo e di abbracciarlo. Oltre ad essere di una bellezza disarmante, è anche un ragazzo intelligente e con un grande cuore, che ha conquistato veramente tutti.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Can Yaman, l’attore protagonista di Daydreamer continua a far impazzire l’Italia

Lo vedete bellissimo in televisione, con un fisico scolpito e talentuoso sullo schermo: avreste mai pensato a lui in veste di avvocato? Ebbene sì, il nostro Can è laureato in giurisprudenza, anche con il massimo dei voti. A scuola andava benissimo e all’università si è distinto come quello più studioso. Dopo aver raggiunto il suo obiettivo, si è ritrovato seduto dietro ad una scrivania e con la consapevolezza di non voler fare questo per il resto della vita. Così si è messo in gioco, ha rischiato tutto e ha cominciato a fare provini per fare l’attore. Il suo sogno si è decisamente realizzato, considerato che è diventato famoso in quasi tutto il mondo.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

Da domani, torneranno nuovissimi episodi di Daydreamer, dopo una settimana di pausa. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si evolverà la storia d’amore tra Can e Sanem.