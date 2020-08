Elisa di Rivombrosa, ricordate la piccola Emilia? Oggi è una splendida donna – FOTO

Elisa di Rivombrosa, ricordate Emilia? Oggi è una splendida donna. Era la figlia di Anna Ristori e nipote di Fabrizio Ristori: oggi è una donna meravigliosa

E voi le state guardando le repliche di Elisa di Rivombrosa su Canale Cinque? Va in onda ogni sabato, alle 14:00. Le vicende di Elisa e Fabrizio sono tornate dopo diciassette anni ad appassionare l’Italia. Indimenticabile la loro storia d’amore, le guerre, quanto hanno lottato per amarsi e arrivare a coronare il loro sogno di stare insieme per sempre. Sogno distrutto quando Fabrizio è morto appena dopo pochi mesi il loro matrimonio. Nella serie abbiamo visto tantissimi personaggi, ad oggi li stiamo riscoprendo, dopo 17 anni ovviamente sono cambiati tutti. Ad esempio, voi la ricordate la piccola Emilia? Ad interpretarla era Carlotta Previati, oggi non è più una bambina ma una giovane e bellissima donna.

Era Emilia in Elisa di Rivombrosa, oggi è una meravigliosa e splendida donna

Nella fiction interpretava Emilia, la figlia di Anna Ristori e Alvise Radicati, e nipote di Fabrizio Ristori. Quando la madre di Anna e Fabrizio, Agnese, muore, Elisa resta a palazzo diventando la dama di compagnia della piccola Emilia. Le due legano tantissimo, tra loro nasce un rapporto speciale che le legherà per sempre.

Nella terza stagione Emilia diventa grande, ma a quel punto l’attrice viene sostituita da Valentina Pace. Emilia ha una storia con suo cugino Martino, scatenando tantissimi problemi perché lei era sposata e lui promesso sposo.