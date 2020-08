Elodie vittima di abusi sul web. “Vai a cantare in Africa, schifosa”

Elodie Di Patrizi, popolarissima cantante romana, è stata vittima di una pioggia d’insulti vergognosi sul web a causa di un tweet precedente contro Salvini

Sta spopolando nelle radio da diverse settimane con la sua hit Guaranà a cui ha fatto seguito il singolo Ciclone in collaborazione con Takagi & Ketra.

Oggi però Elodie è protagonista di una vicenda spiacevole che ha come palco il mondo del web. Spesso lo schermo di un computer o di uno smartphone vengono scambiati come scudi inutili per poter scrivere ciò che si vuole senza il filtro della giustizia, decenza e moralità.

Andiamo ai fatti. La cantante Italiana, nata a Roma nel 1990, ha contestato pubblicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale a sua volta aveva usato i canali social (com’è suo costume fare contro chi gli si oppone) ribattendo a delle dichiarazioni precedenti della ragazza.

Elodie infatti aveva scritto: “Non mi piace come la Lega accalappia voti. Quando hai un ruolo politico hai un megafono. E se offendi gratuitamente qualcuno scatenando odio ti assumi una grande responsabilità. Vorrei avere dei veri punti di riferimento a rappresentarci.”

A quanto pare le sue parole non solo sono state profetiche ma assolutamente piene di fondatezza. L’odio, il disprezzo generato nei suoi confronti è stato raccapricciante.

I commenti sessisti e a sfondo razzista a causa delle origini metà creole (di Guadalupa da parte di madre) arrivati dai sostenitori del leader della Lega sono stati raccolti dalla stessa cantante in una compilation oscena d’insulti indicibili. Una frase di accompagnamento ha sentenziato così: “E noi donne vi mettiamo pure al mondo.”

Tra gli insulti si legge: “Ma vai a cantare in Africa mezza scimmia”, “Cerca solo visibilità questa f…a da quattro soldi”, “È un’estracomunitaria non merita di stare a casa nostra”, “Si sta allenando con il microfono a rapporti orali continuativi e intensi.”

