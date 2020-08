C’è una vittima a seguito di un gravissimo incidente a Venezia capitato nelle prime ore di Ferragosto 2020. Si tratta di una donna che viaggiava col marito.

Un gravissimo incidente a Venezia ha portato alla morte di una donna. La tragica circostanza si è verificata questa mattina molto presto, sabato 15 agosto 2020. Erano all’incirca le ore 06:50 quando un’automobile ed un camioncino si sono scontrati. L’impatto è avvenuto a Ca’ Noghera con l’incidente a Venezia che ha coinvolto anche altre due persone.

LEGGI ANCHE –> Cuneo, incidente a Castelmagno. La testimonianza di una sopravvissuta

Si tratta del marito della vittima e di un giovane, entrambi ricoverati con ferite che però non preoccupano. Purtroppo per la donna invece non c’è stato niente da fare. Il Suem 118 ha invitato alcune ambulanze sul posto, che ha visto giungere anche alcuni agenti del reparto motorizzato della Polizia Municipale di Venezia oltre ai Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso dopo avere chiuso la carreggiata.

LEGGI ANCHE –> Tragedia nella notte: auto fuori strada, muoiono 5 giovani

Incidente Venezia, la donna è morta sul colpo

I pompieri invece si sono presi carico del recupero dei feriti da assegnare al personale medico, oltre che a rimuovere il corpo della donna, morta sul colpo, ed a ripulire l’asfalto dai detriti. Sembra che con la persona rimasta uccisa in questa circostanza e con suo marito viaggiassero anche due cagnolini, dei quali per adesso non si ha traccia.

LEGGI ANCHE –> Cuneo | chi erano i 5 ragazzi morti nell’incidente | FOTO

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno provvedendo a ricostruire la dinamica del fatto. L’incidente ha provocato delle code nelle arterie stradali immediatamente attigue.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

di Salvatore Lavino