Epilogo a sorpresa per una donna che, pur di stare con il suo amante, lascia il marito ed i figli. Per la donna però l’epilogo è davvero inaspettato.

Una donna ha lasciato il tetto coniugale, abbandonando il marito ed i figli avuti da quest’ultimo. Il tutto in nome di un nuovo amore, quello provato per il suo amante. Questa vicenda arriva da Vicenza, con la signora che aspirava ad una nuova vita forse più movimentata che però è andata incontro ad una cocente delusione.

Infatti l’uomo, uno straniero di 35 anni originario dell’Ucraina, aveva perso le staffe al termine dell’ennesima lite. Lei invece è una 40enne vicentina, e nonostante la forte passione a legarli, non mancavano anche delle frequenti ed animate discussioni. Una cosa confermata pure dai vicini di casa, con alcuni di loro che questa volta hanno chiamato i carabinieri. Il tutto è legato alla rabbia di lui, che ha perso talmente le staffe da mettersi ad urlare in maniera sonora.

Lite con l’amante, lei aveva lasciato la sua famiglia per lui: finisce così

Il fatto risale ai primi di agosto del 2020, con l’uomo che alla fine ha detto alla donna di non farsi più vedere e di ritornare dal marito e dai figli. Questa cosa ha contribuito a fare smarrire il senno – ed a trovare parecchia voce in corpo – anche a lei. Per fortuna il concerto di strilli ed insulti sonori reciproci è finito con il palesarsi delle forze dell’ordine.

E pare che la presenza dei carabinieri, dopo un pò di stupore iniziale misto ad ulteriore nervosismo, sia servito per riportare la calma e fare ragionare i due. Soprattutto lei. Non si sa però se adesso la vita della 40enne riprenderà normalmente oppure no.