Segni Zodiacali, quali sono i più inclini a compiere errori?

Quali sono i Segni Zodiacali più inclini a compiere scelte sbagliate o avventate, per poi pentirsene? Scopriamolo insieme.

Compiere errori è una tendenza umana ed inevitabile, tuttavia ci sono atteggiamenti che più di altri possono indurre a compiere scelte sbagliate. A volte l’eccessiva prudenza o -al contrario- un buon grado di sconsideratezza, possono portarci fuori strada. L’Astrologia ispeziona le connessioni tra i nostri Segni Zodiacali e quegli atteggiamenti che ci risultano così naturali. Certo, non è una scienza esatta, il risultato finale delle nostre azioni è sempre determinato dalle scelte che decidiamo di compiere, ma tutti abbiamo delle inclinazioni che siamo portati a seguire. Scopriamo insieme quali sono i segni più inclini a compiere scelte sbagliate.

La Bilancia

La Bilancia ha una tendenza innata a mettersi nei pasticci. Il suo atteggiamento non è dovuto tanto ad una mancanza di riflessione, quanto alla presunzione di essere sempre nel giusto. Questa falsa convinzione la porta molto spesso a non assumere punti di vista diversi dal proprio e la induce dunque in errore.

Il Sagittario

Il Sagittario ha una visione del mondo che molto spesso non corrisponde a quella reale. Può essere troppo prudente o eccessivamente sconsiderato (a seconda delle persone e dell’ascendente), ma in ogni caso non è molto incline a trovare un giusto mezzo. Questo suo atteggiamento lo rende particolarmente dinamico, ma anche molto incline ad eccedere nelle reazioni, in un senso o nell’altro.

L’Ariete

I nati Ariete sono persone incredibilmente testarde. Sono volenterosi e capaci di rimettersi in gioco, ma difficilmente imparano dai propri errori. L’Ariete è idealmente portato ad affrontare nuove sfide, ma anche terrorizzato all’idea di cogliere e questo lo porta molto spesso a lamentarsi delle situazioni piuttosto che affrontarle.

