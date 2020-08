Segni Zodiacali. Scopriamo quali sono i più caparbi e testardi

Segni Zodiacali. I sei segni che vi presentiamo sono quelli con la testa più dura di tutto lo Zodiaco. Andiamo a scoprire quali sono e se vi riconoscete

Vi è capitato di avere a che fare con qualcuno che per nulla al mondo ammetterebbe di avere torto? Qualcuno talmente testardo da non smuovere di una virgola la propria posizione? Oppure, sinceramente, siete voi stessi a riconoscervi in tale descrizione?

Ebbene, queste caratteristiche appartengono principalmente a 6 segni zodiacali. La testardaggine non sempre è da considerare un difetto, essere saldi nelle idee e sicuri delle proprie convinzioni a volte è segno di grande tempra. Essere troppo rigidi invece potrebbe essere il vero problema.

Scopriamo quali sono i segni più testardi.

Ariete

Dite la verità, è il primo segno che vi è venuto in mente appena letto il titolo di quest’articolo. Proprio così, i nati sotto il segno dell’Ariete hanno una bella testa dura. Orgogliosi come pochi, non si smuovono nemmeno davanti a un torto evidente. Impossibile discutere, spesso è meglio lasciarli nelle loro convinzioni.

Toro

Testardi, testardi, testardi. Non ci sono altre parole per descrivere un Toro. Tenaci nelle loro idee proprio come gli Ariete, irriducibili, non ammettono di essere imperfetti, nemmeno davanti a se stessi. Al contrario dei nati il mese precedente però hanno il pregio di ammettere i propri errori, seppur con estrema riluttanza.

Gemelli

Si dice che i nati sotto il segno dei Gemelli abbiamo come una duplice personalità, un modo doppio di vedere le cose. Per cui, spesso l’opinione di un Gemelli è mutevole, una delle personalità zittisce il parere dell’altra facendo in modo che la persona veda solo un punto di vista escludendo tutto il resto.

Cancro

Ai nati sotto il segno del Cancro non piace proprio chiedere scusa. Generalmente loro preferiscono rimanere in disparte, chiusi nella loro idea, in modo da non dover confrontarsi e successivamente mettere in discussione le proprie opinioni. Non amano esporsi per questo rimangono sempre rigidi credendo di aver ragione.

Leone

Orgogliosi ed intolleranti verso chi non la pensa come loro, ecco come sono i Leone. Nella solitudine della loro casa rimuginano sulle opinioni altrui, indagano, s’informano e magari gli danno pure ragione e credito ma non lo ammetteranno mai pubblicamente.

Bilancia

I Bilancia sono dei gran manipolatori. Piuttosto che ammettere di avere torto, rigirano la frittata in modo da ribaltare la verità dei fatti e ritorcerla a proprio favore. Con intenzionalità riescono a persuadere gli altri a condividere il loro punto di vista.

