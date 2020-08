Tragedia sul Trenord Milano-Mantova: muore trentaquattrenne

Una donna di trentaquattro anni ha perso la vita oggi, investita dal treno regionale 2651 di Trenord Milano-Mantova

Non c’è stato niente da fare per una donna di trentaquattro anni, investita dal treno regionale Trenord Milano-Mantova, all’altezza tra Maleo e Pizzighettone. A causare l’incidente all’automobilista un probabile malfunzionamento delle barriere mobili: Carabinieri e Polfer, infatti, le hanno trovate integre ed alzate.

Immediato l’intervento delle autorità competenti che stanno cercando di accertare le cause del guasto. La donna, Elisa Conzadori, si trovava nella propria auto, una Citroen C1 rossa, quando, ignara del suo arrivo, è stata travolta dal convoglio in corsa.

Alla normale e straordinaria routine di controllo della Polizia Ferroviaria si aggiunge, così, un nuovo tragico intervento che non ha potuto evitare la tragedia. Il treno è stato sequestrato fino agli accertamenti conclusivi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> DERAGLIA TRENO IN SCOZIA: “È MOLTO GRAVE”

Un guasto sulla linea Trenord Milano-Mantova causa la morte di un’automobilista nel Lodigiano

Un tragico Ferragosto quello consumatosi all’altezza del passaggio a livello tra Maleo e Pizzighettone: un’automobilista trentaquattrenne è stata investita dal treno in corsa per un probabile malfunzionamento delle barriere.

Al vaglio delle autorità competenti una serie di ipotesi, tra cui quella del guasto: la donna ha percorso i binari senza fermarsi, proprio mentre il treno li attraversava. L’impatto violento ha scaraventato l’automobile all’interno di un fosso.

Originaria di Pizzighettone, in provincia di Cremona, l’automobilista lavorava in un supermercato della vicina Codogno, in provincia di Lodi. La linea è stata ovviamente interrotta e sono stati predisposti bus sostitutivi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> GRAVE INCIDENTE A VENEZIA | UNA DONNA MUORE SUL COLPO