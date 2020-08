Una mamma per amica, ricordate Paris? Oggi 43 anni, bellissima – FOTO

Una mamma per amica, ricordate Paris? Oggi 43 anni, bellissima. Era una delle migliori amiche di Rory, all’inizio nemiche, poi inseparabili per la vita

Era Rory in Una Mamma per Amica, e ad interpretarla era Liza Weil. Vi ricordate di lei? Come dimenticarla: prima nemiche, poi amiche per la pelle. Rory conosce Paris quando si trasferisce alla Chilton durante gli anni del liceo: da lì parte una competizione accesa tra le due ragazze, che sfocia in una strana e inaspettata amicizia, che si conferma quando vanno al college e si ritrovano a condividere la camera del dormitorio.

Era Paris in Una Mamma Per Amica, oggi a 43 anni è diventata così

Paris durante gli anni del liceo si innamora perdutamente del bel Tristin, che però le spezza il cuore non ricambiando mai i suoi sentimenti e illudendola soltanto. Al college lei si concentra solo sugli studi, taglia fuori i ragazzi, fino a che non si innamora del direttore del Yale Daily News, il giornale del college. I due hanno una storia importante, e tra vari tira e molla finiscono per sposarsi e avere diversi figli. Nel revival, li vediamo alle prese con il divorzio. Paris intanto è una donna in carriera, e infatti prova ad aiutare Luke e Lorelai ad avere figli (idea che poi viene messa da parte, quando i due decidono che stanno bene così).

Ad interpretare Paris, era Liza Weil. Dopo Gilmore Girls, ha partecipato a varie produzioni di successo, come How To Get Away with Murderer.