Vigile urbano rovina il matrimonio di una coppia di sposi: il VIDEO diventa virale

A Lecce una giovane coppia di sposi ha celebrato con troppa vivacità il momento più bello della loro vita, almeno fino all’arrivo di un vigile urbano…

Non è da tutti trovare il classico pelo nell’uovo nel giorno più bello della propria vita. Se non per qualche screzio o ripensamento tra i protagonisti del sacramento, il matrimonio è solito ricordarlo tra gli eventi indimenticabili della vita di una coppia.

L’emergenza coronavirus non è ancora alle spalle, per cui è ancora necessario tenere a bada gli entusiasmi. Fin qui nulla di illegale e tutto nella norma ma mai dimenticarsi le vecchie maniere del buon vivere civile, ci ricorda la nostra Costituzione.

Ieri, la vigilia di Ferragosto è stato il momento più importante di una coppia di sposi del leccese per celebrare il “grande passo”. Tra scatti, foto e giri turistici fra le piazze più importanti della provincia pugliese si è abbattuto un violento temporale che ha di fatto “rovinato il momento più bello della mia vita”.

LEGGI ANCHE —–> Elodie vittima di abusi sul web. “Vai a cantare in Africa, schifosa”

Sposi sul piede di guerra contro un vigile urbano di Lecce: “Complimenti, grande professionalità!”

Ad esordire sulle note dolenti di una splendida giornata di sole è la sposa: “Stai rovinando tutto…”. Mai parole furono così chiare all’arrivo di un vigile urbano, probabilmente allertato sul luogo della celebrazione del grande evento, a causa di schiamazzi e “bussi” di clacson fuori dal comune.

L’uomo in divisa non ha chiuso occhio di fronte all‘atteggiamento illegale degli sposi e la loro platea che infastidivano a più riprese la quiete gli abitanti di una delle più importanti piazze di Lecce, considerato un luogo, solitamente tranquillo.

L’agente, accorso sul posto ha preso subito tra le mani il suo blocchetto dei verbali e ha “rifilato” una sanzione amministrativa alla coppia per disturbo della quiete pubblica. Si trattava di violazione dell’articolo 659 del codice penale, secondo cui “chiunque, mediante schiamazzi o rumori…disturba le occupazioni o il riposo delle persone“.

LEGGI ANCHE —–> Tragico evento in piscina: 20enne si tuffa e non riemerge più

I protagonisti illegali della vicenda, come si può evincere al termine del video virale, girato all’istante dagli invitati, si esibiscono in un scroscìo di applausi, rivolti alla grande e ironica professionalità di quel “dannato” vigile urbano.